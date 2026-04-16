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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heckscheibe beschädigt - Polizei leitet Ermittlungen ein

Bad Langensalza (ots)

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten am Mittwochabend Ermittlungen ein, nachdem die Besitzerin eines Volkswagen feststellen musste, dass an ihrem Fahrzeug die Heckscheibe zerborsten war. Das schwarze Fahrzeug vom Typ Golf parkte zur Tatzeit, die nicht genauer eingegrenzt werden konnte, in der Kleinspehnstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa eintausend Euro geschätzt.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza suchen im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Angaben machen können, wie das Fahrzeug den Schaden genommen hat. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0092819

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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