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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Raser auf Bundesstraße - erheblicher Verstoß festgestellt

Osterkörner (ots)

Zum bundesweiten Speedmarathon wurden am Mittwoch im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen viele Messstellen betrieben, so auch auf der Bundesstraße 249 bei Osterkörner im Unstrut-Hainich-Kreis durch die technische Verkehrsüberwachung. Das automatisierte Messgerät fertig bei Geschwindigkeitsverstößen selbstständig Bilder von dem Betroffenen der Ordnungswidrigkeiten an.

So auch am Mittwochvormittag von einem Mercedes-Benz-Fahrer. Dieser war bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h mit 149 km/h gemessen worden. Vermutlich hatte der Fahrer sich nicht ausreichend über den öffentlichkeitswirksamen Blitzmarathon informiert. Der Betroffene war zudem der Einzige, der diese unrühmlich hohe Geschwindigkeit erreichte. Von den 750 Fahrzeugen, welche die Kontrollstelle passierten, waren lediglich 29 zu schnell. Zwei von Ihnen erhalten neben einem Bußgeld und Punkten in der Verkehrssünderkartei auch ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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