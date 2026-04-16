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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Agrargenossenschaft von Einbrechern heimgesucht

Lengenfeld unterm Stein (ots)

In der zurückliegenden Nacht drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Agrarbetriebes in der Hauptstraße ein. Das Gebäudeinnere durchsuchten sie nach Wertsachen und Beutegut. Hierbei machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Vermutlich konnten die Täter Bargeld im vierstelligen Bereich erbeuten. Gegenwärtig laufen die Ermittlungen am Tatort. Zur Spurensuche und -sicherungen kommen Beamte der Kripo Nordhausen zum Einsatz.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder auffälligen Fahrzeugen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0093118

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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