Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinkind kollidiert mit Auto

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag kollidierte ein vierjähriges Kind in der Sondershäuser Straße mit einem Auto. Vermutlich konnte das Kind mit dem Fahrrad nicht mehr rechtzeitig die Fahrt verlangsamen und kollidierte mit dem Pkw. Anschließend stürzte das Kind und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Vierjährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich nahmen den Unfall auf und ermitteln zu den genauen Umständen des Unfalls.

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