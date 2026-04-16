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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Hofladen

Ershausen (ots)

Derzeit unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in den Hofladen eines Stifts in der Straße Unterhof gewaltsam ein. Aus dem Inneren wurde ein Wandtresor sowie eine Kasse entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich derzeitigen Ermittlungen auf mehrere hundert Euro. Der Sachschaden wird ebenso auf eine dreistelligen betrag geschätzt. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kommen zur Stunde am Tatort zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0093096

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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