Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Trickdiebe bestehlen Seniorin + Einbruch ohne Beute + Rassistische Beleidigung in Linienbus +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Am Dienstagnachmittag (24.02.2026) klingelten zwei Männer an der Tür einer Seniorin aus Gronau. Sie gaben sich in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und erklärten, dass ein Gerät defekt sei und von diesem nun eine Gefahr ausgehe. Einer der beiden Männer verwickelte die Dame in ein Gespräch und ging mit ihr ins Wohnzimmer. Der zweite Täter gab vor, zur Toilette zu müssen, nutzte jedoch die Ablenkung und durchsuchte das Schlafzimmer. Dort entwendete er zwei Halsketten. Dass die Ketten fehlten, bemerkte die Seniorin erst, nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten. Der Täter, der die Frau ablenkte, wird als circa 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und mit braunen kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und eine Jeans. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem ist eine solche Person am Dienstagnachmittag in Gronau aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden. Die Polizei rät in solchen Fällen: Versichern Sie sich, ob die fremde Person tatsächlich von dem vorgegebenen Unternehmen kommt, bevor Sie sie ins Haus lassen. Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und rufen Sie bei dem angeblichen Arbeitgeber an. Die Person soll solange vor dem Haus warten. Suchen Sie sich dazu selbst die Telefonnummer heraus. Ziehen Sie Vertrauenspersonen, wie Angehörige, Freunde oder Nachbarn, hinzu. Bestellen Sie die Person, wenn Sie sich unsicher sein sollten, zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Vergewissern Sie sich, sollten Sie die Person bereits ins Haus gelassen haben, dass die Eingangstür ordnungsgemäß geschlossen ist. So verhindern Sie, dass ein Komplize unbemerkt das Haus oder die Wohnung betreten kann. Lassen sie keine Fremden in ihrer Wohnung unbeaufsichtigt. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, auch über den Notruf 110.

Glauburg: Einbruch ohne Beute

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Montag (23.02.2026), 18:15 Uhr und Dienstag (24.02.2026), 08:15 Uhr Zutritt zu einem Geschäft in der Bleichenbacher Straße in Stockheim. Insgesamt brachen die Täter zwei Türen auf. Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Laut ersten Hinweisen könnte sich die Tat am Montag gegen 23:00 Uhr ereignet haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Rockenberg: Rassistische Beleidigung in Linienbus

In einem Linienbus zwischen Bad Nauheim und Butzbach beleidigte ein Mann am Dienstagabend (24.02.2026) zwei 16-Jährige durch rassistische Aussagen. Mehrere Fahrgäste des Busses forderten den Mann daraufhin auf, den Bus an der Haltestelle am Rockenberger Rathaus zu verlassen. Beim Aussteigen zeigte der Mann den Hitlergruß. Über Notruf hatten Fahrgäste die Polizei verständigt. Eine Streife der Polizeistation Butzbach konnte den Mann in Rockenberg nicht mehr antreffen. Kurze Zeit später traf eine weitere Streife den beschriebenen Mann am Bahnhof in Butzbach an, als er dort aus einem Bus stieg. Auf Grund von Bildern, die Zeugen zuvor von dem Mann gefertigt hatten, konnten die Beamten ihn identifizieren. Die Polizisten stellten am Butzbacher Bahnhof die Personalien des Mannes fest. Es handelte sich um einen 59-jährigen Butzbacher. Hierbei beleidigte der Mann auch die Beamten. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Volksverhetzung, dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung ermittelt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

