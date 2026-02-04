PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Beschleunigtes Verfahren greift - schnelle Verurteilung nach Wiedereinreiseverstoß

Lörrach (ots)

Nur zwei Tage nach dem Abstimmungsgespräch zwischen der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein und der Staatsanwaltschaft Lörrach zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens, führte ein Verstoß gegen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bereits zur Hauptverhandlung und Verurteilung.

Am Dienstag, den 27. Januar 2026, fand bei der Staatsanwaltschaft Lörrach ein Abstimmungsgespräch zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens statt. Hierbei wurden die Rahmenbedingungen sowie konkrete Durchführungshinweise erörtert. Das beschleunigte Verfahren wird seit dem 1. Januar 2026 von der Staatsanwaltschaft Lörrach und dem Amtsgericht Lörrach in größerem Umfang praktiziert.

Bereits wenige Stunden nach dem Gespräch kam es zu einem praktischen Anwendungsfall. Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof Lörrach stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei bei einem russischen Staatsangehörigen einen Verstoß gegen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot fest. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin noch am selben Tag die vorläufige Festnahme bis zum Folgetag an. Am 30. Januar 2026 fand die Hauptverhandlung beim Amtsgericht Lörrach statt. Der 42-Jährige wurde im beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt und anschließend in die Schweiz zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010 (04.02.26 bis 10:00 Uhr)
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 11:54

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt falschen Ausweis im Fernreisebus sicher

    Neuenburg (ots) - Da sich ein Mann mit einem abgelaufenen kamerunischen Reisepass auswies, erfolgte die Durchsuchung. Dabei fanden die Beamten eine gefälschte französische Identitätskarte. Die Bundespolizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein. Am Montagmorgen (02.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den aus Frankreich kommenden Fernreisebus am ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:48

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt Jugendhaftbefehl nach Auslieferung aus der Schweiz

    Weil am Rhein (ots) - Gegen einen 20-Jährigen Mann, den die Bundespolizei von den Schweizer Behörden übernahm, lag ein Haftbefehl vor. Er sitzt jetzt in Haft. Am Montagmorgen (02.02.2026) lieferten die Schweizer Behörden den deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei aus. Der 20-Jährige hatte die, unter anderem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren