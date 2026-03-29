Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht mit großem Schaden

Sonneberg (ots)

Vom 28.03.2026, 09:30 Uhr bis zum 29.03.2026, 05:40 Uhr, kam es im Sonneberger Stadtteil Neufang zu einer Unfallflucht. Hier wurde in der Hauptstraße eine Straßenlaterne durch ein unbekanntes Fahrzeug schwer beschädigt. Hinweise zu einem Verursacher liegen zurzeit nicht vor.

Zeugenaufruf:

Wer Angaben zu einem Verursacher bzw. zu dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 03675/8750 und dem Aktenzeichen VUS/0078008/2026 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

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