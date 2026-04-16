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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein Verletzter nach seitlicher Kollision

Mühlhausen (ots)

Der Fahrer eines Lkw beabsichtigte am Donnerstag gegen 14.35 Uhr aus der Straße Bei der Marienkirche in die Burgstraße zu fahren. Hierbei kam ihm ein Opelfahrer entgegen, mit dem er seitlich kollidierte. Womöglich aufgrund des Abbiegens im zu weiten Bogen kam es zum Aufprall, beidem der Fahrer des Corsas verletzt wurde. An der Unfallstelle kam ein Rettungswagen zum Einsatz und versorgte den leichtverletzten Fahrzeugführer.

Zur genauen Unfallursache leiteten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Ermittlungen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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