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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe suchen an Umspannwerk nach Beutegut

Menteroda (ots)

Derzeit Unbekannte hatten sich durch das beschädigen einer Umfriedung von einem Umspannwerk bei Menteroda Zutritt zu dem Gelände verschafft. Auf diesem sahen sie sich offensichtlich in verschiedenen Truhen nach Beutegut um, deren Inhalt ihnen vermutlich nicht abgestanden hatte. So verließen die Täter das Gelände augenscheinlich ohne Beutegut und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinwiese zur Tat und den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0093437

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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