Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann zersticht Reifen - Polizei ermittelt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Gleich alle vier Reifen eines abgestellten Fahrzeugs wurden am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, in Heiligenstadt durch einen Mann in der Husumer Straße zerstört. Doch die Tat blieb nicht unbemerkt - Zeugen informierten die Polizei und konnten bereits erste Hinweise zu dem geflüchteten Tatverdächtigen liefern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0093886

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