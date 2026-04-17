LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Mühlhausen (ots) - Der Fahrer eines Lkw beabsichtigte am Donnerstag gegen 14.35 Uhr aus der Straße Bei der Marienkirche in die Burgstraße zu fahren. Hierbei kam ihm ein Opelfahrer entgegen, mit dem er seitlich kollidierte. Womöglich aufgrund des Abbiegens im zu weiten Bogen kam es zum Aufprall, beidem der Fahrer des Corsas verletzt wurde. An der Unfallstelle kam ein Rettungswagen zum Einsatz und versorgte den ...

mehr