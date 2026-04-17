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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Nordhausen (ots)

Am Freitag kam es gegen 5.30 Uhr in der Uferstraße, auf Höhe der Erfurter Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein hoher Sachschaden entstanden ist. Ersten Erkenntnissen nach kreuzte der Fahrer eines Pkw die Uferstraße aus Richtung Sundhäuser Straße in Richtung Erfurter Straße. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Renault. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehr als zehntausend Euro. alle Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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