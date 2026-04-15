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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 46

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 46
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Mönchengladbach BAB 46 Fahrtrichtung Heinsberg, 14.04.2026, 21:58 Uhr (ots)

Am späten Dienstagabend kam es auf der Bundesautobahn 46 aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Infolge des Zusammenstoßes kam eines der beteiligten Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und kam in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Ein Ersthelfer setzte vorbildlich den Notruf ab, woraufhin die Feuerwehr umgehend die erforderlichen Einsatzkräfte entsandte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Fahrzeuginsassen ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen.

Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Eine weitere beteiligte Person blieb glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr klemmte die Batterie eines der verunfallten Fahrzeuge ab und unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle.

Im Einsatz waren die Einheit Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr, die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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