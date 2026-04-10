Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Gewerbebetrieb

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Hardterbroich-Pesch, 09.04.2026, 09:12 Uhr, Ückelhofer Straße (ots)

Am Morgen des 09.04.2026 wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Gewerbebetrieb auf der Ückelhofer Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr war eine leichte Rauchentwicklung aus dem Betrieb bereits von außen erkennbar. Ein Mitarbeiter des Betriebes hatte bereits einen Löschversuch unternommen.

Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter Atemschutz und mit einem C-Strahlrohr in den verrauchten Bereich vor und löschte den Brand eines elektrisch betriebenen Arbeitsgerätes schnell ab.

Das Gebäude musste mit zwei Hochleistungslüftern unter Überdruck gesetzt werden um den verbleibenden Rauch aus dem Brandbereich zu drücken. Auf Grund der Lage des Brandereignisses im Gebäude dauerten die Lüftungsmaßnahmen an.

Während des Einsatzes war die Ückelhover Straße zum Teil gesperrt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I, Einheiten aus dem Technik und Logistikzentrum der Berufsfeuerwehr (Holt), ein Notarzt und ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin Vogts

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell