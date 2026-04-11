Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennende Akkus in Industriebetrieb sorgen für Feuerwehreinsatz

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Mönchengladbach-Flughafen, 11.03.2026, 16:06 Uhr, Grunewaldstraße (ots)

Am Nachmittag ist der Feuerwehr Mönchengladbach eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude eines Industriebetriebes gemeldet worden. Die erst eintreffenden Kräfte haben dies bestätigen können und nach kurzer Erkundung den Brand in einem Raum lokalisiert, in dem sich ein Teil der Elektrounterverteilung des Gebäudes befindet.

Ein Trupp geschützt mit Atemschutzgeräten ist zur weiteren Erkundung und Brandbekämpfung vorgegangen. In dem Raum sind mehrere Akkumulatoren in Brand geraten. Der Trupp hat das Feuer mit einem Kohlendioxidfeuerlöscher schnell gelöscht. Anschließend haben die Einsatzkräfte die Akkus ins Freie gebracht. Die verrauchten Gebäudeteile sind mittels Hochleistungslüftern entraucht worden.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

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