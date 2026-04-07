Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Keine verletzten Personen nach Dachstuhlbrand

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Mönchengladbach-Rheydt, 07.04.2026, 19:16 Uhr, Limitenstraße, (ots)

Am frühen Abend meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Dachstuhl in der Limitenstraße. Da sich zu diesem Zeitpunkt noch Personen im Gebäude befinden sollten, wurden umgehend zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch zwei Drehleitern, zur Einsatzstelle entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage: Es war eine massive Rauchentwicklung sowie offener Flammenschein im Bereich des Dachstuhls sichtbar. Daraufhin wurden unverzüglich weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Die Polizei leitete sofort Maßnahmen zur Räumung des betroffenen Gebäudes sowie der angrenzenden Objekte ein. Zunächst galt eine Person als vermisst, konnte sich jedoch glücklicherweise eigenständig aus dem Gebäude retten.

Bereits in der frühen Einsatzphase gingen mehrere Trupps zur Brandbekämpfung in den Innenangriff vor. Parallel wurde eine Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Dachstühle zu verhindern. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass eine Brandausbreitung auf angrenzende Gebäude erfolgreich verhindert werden konnte. Diese wurden zusätzlich durch weitere Trupps kontrolliert.

Zwei Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst und einen Notarzt notfallmedizinisch untersucht, konnten jedoch vor Ort verbleiben.

Das betroffene Gebäude ist aufgrund der Brand- und Löschwasserschäden derzeit nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner konnten vorübergehend bei Freunden und Familie untergebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Limitenstraße zwischen Keplerstraße und Moses-Stern-Straße vollständig gesperrt.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) und II (Holt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Abrollbehälter Atemschutz sowie der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Rheydt, Rheindahlen, Odenkirchen und Giesenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

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