Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchmelder retten Leben

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Mönchengladbach Gladbach, 07.04.2026, 23:18 Uhr Parkstraße (ots)

Am gestrigen Abend wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Parkstraße in Mönchengladbach durch installierte Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen.

Durch den Brand einer Waschmaschine im Keller wurden die vernetzten Rauchmelder ausgelöst. Ein Bewohner aus dem Erdgeschoss konnte sich bereits frühzeitig ins Freie retten und die anderen Bewohner warnen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus der Hauseingangstür und den Kellerschächten.

Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor und sicherte den ersten Rettungsweg im Treppenhaus mit einem Rauchvorhang. Ein zweiter Trupp, ebenfalls unter Atemschutz, sicherte das Treppenhaus daraufhin durch den Einsatz eines Hochleistungslüfters und konnte anschließend weitere Personen aus den oberen Etagen mit Brandfluchthauben retten.

Alle Patienten wurden durch den Rettungsdienst der Stadt Mönchengladbach gesichtet. Ein Patient musste mit einer leichten Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Notfallkrankenhaus transportiert werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christian Küppers

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Mönchengladbach, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie zwei Rettungswagen des Rettungsdienst der Stadt Mönchengladbach und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christian Küppers

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