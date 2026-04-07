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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Heckenbrand

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Mönchengladbach-Schmölderpark, 07.04.2026, 14:26 Uhr, Fritz-Rahmen-Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es im Ortsteil Schmölderpark durch Abbrennen von Unkraut zum Brand einer Hecke, der auf das Dach eines angrenzenden Mülltonnenunterstandes überzugreifen drohte. Mehrere Anrufer meldeten diesen Brand über den Notruf.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch die Bewohner weitgehend eingedämmt, die Hecke wurde vollständig abgelöscht und die betroffene Bedachung auf mögliche Glutnester kontrolliert.

Die Feuerwehr Mönchengladbach weist in diesem Zusammenhang auf die erhebliche Brandgefahr beim Einsatz von Abflammgeräten zur Unkrautbekämpfung hin. Insbesondere bei trockener Witterung kann es schnell zu einer unkontrollierten Brandausbreitung kommen. Von der Verwendung entsprechender Geräte wird daher abgeraten.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Mike Richter

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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