Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus

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Mönchengladbach-Lürrip, 07.04.2026, 16:01 Uhr Neusser StraßeMönchengladbach-Lürrip, 07.04.2026, 16:01 Uhr Neusser Straße (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Neusser Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern des ersten Obergeschosses. Entgegen der ersten Meldungen, hatten sich bereits alle Bewohner des Hauses ins Freie retten können. Ein Kleinkind und eine weitere Person wurden durch den Notarzt der Feuerwehr notfallmedizinisch untersucht.

Drei Trupps der Feuerwehr führten unter Atemschutz eine Brandbekämpfung über das Treppenhaus und die Drehleiter durch. Weitere Kräfte kontrollierten die benachbarten Gebäude in der Reihenbebauung und räumten diese zum Schutz der Bewohner.

Während der Löscharbeiten wurde das Haus gas- und stromlos geschaltet, um weiteren Schäden vorzubeugen. Das Brandhaus ist nach dem Ereignis nicht mehr bewohnbar. In Zusammenarbeit mit dem Sozialamt wurde durch die Leitstelle der Feuerwehr eine Notunterkunft für die betroffene Familie organisiert.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollcontainer Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum ( Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christian Küppers

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