Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Vallendar (ots)

Am Montag, den 02.02.2026, kam es gegen 07:30 Uhr im Einmündungsbereich der L308 (Westerwaldstraße) zur B42 (Rheinstraße) zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer eines weißen Hyundai die Rheinstraße in Fahrtrichtung Westerwaldstraße und bog an der dortigen Ampelanlage nach links in die Westerwaldstraße ein. Zeitgleich befuhr der Fahrer eines schwarzen Seat die Rheinstraße aus Richtung Urbar kommend in Fahrtrichtung Bendorf und fuhr an der Ampel geradeaus.

Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass für sie jeweils Grünlicht angezeigt worden sei. Unabhängige Zeugen konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Ampelstatus geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
(PHK Jühne)
Telefon: 02622 9402 0
E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 19:19

    POL-PDKO: Zeugen gesucht nach Gefährdung des Straßenverkehrs durch rücksichtsloses Überholen

    Boppard (ots) - Am 02.02.2026 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der B9, zwischen Brey und Boppard eine Straßenverkehrsgefährdung. Der unbekannte Fahrzeugführer des weißen Mercedes fuhr die B9 von Brey kommend in Fahrtrichtung Boppard. Dieser überholte auf Höhe der Kläranlage mehrere Fahrzeuge, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Der gerade ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 17:31

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L113

    Nickenich (ots) - Am 02.02.2026 gegen 12:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L113 am Parkplatz Waldfrieden, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 55-jährige Fahrzeugführerin die L113 in Fahrtrichtung Mendig von Wassenach aus kommend. Hier verlor die Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:09

    POL-PDKO: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall B42; Aufhebung Vollsperrung

    Lahnstein (ots) - Die Vollsperrung auf der B 42 konnte wieder aufgehoben werden. Es ereignete sich gegen 12:45 Uhr ein Vorfahrtsunfall an der AS Oberlahnstein. Den ersten Feststellungen zufolge missachtete ein PKW-Fahrer, welcher aus Koblenz kommend nach links in Rtg. Oberlahnstein abbiegen wollte, einen entgegenkommenden LKW aus Rtg. Braubach. Die Insassen beider ...

    mehr
