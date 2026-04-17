Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Obstbaumstämme im Visier von Dieben - ungewöhnliches Tatvorgehen festgestellt

Bretleben (ots)

Ein 86-Jähriger aus Bretleben schilderte der Polizei am Freitagmorgen einen sehr ungewöhnlichen Fall. Er hat festgestellt, dass in seinem Garten mehrere Obstbäume gefällt wurden. Die Täter hatten in der Folge die Apfelbaumstämme ausgeholzt und den Baumschnitt zurückgelassen. Lediglich die beiden Stämme wurden abtransportiert. Einen weiteren Obstbaum fällten die Täter, ließen diesen aber in Gänze zurück. Der eingetretene Sach- und Beuteschaden wird ersten Schätzungen nach auf mehrere hundert Euro beziffert.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die festgestellt haben, wie aus der Bretlebener Kleingartenanlage die Täter die Bäume gefällt, ausgeholzt und abtransportiert haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0094385

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell