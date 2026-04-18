LPI-NDH: Ohne Versicherung und berauscht

Bretleben (ots) - Ein 86-Jähriger aus Bretleben schilderte der Polizei am Freitagmorgen einen sehr ungewöhnlichen Fall. Er hat festgestellt, dass in seinem Garten mehrere Obstbäume gefällt wurden. Die Täter hatten in der Folge die Apfelbaumstämme ausgeholzt und den Baumschnitt zurückgelassen. Lediglich die beiden Stämme wurden abtransportiert. Einen weiteren ...

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