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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Versicherung und berauscht

Nordhausen (ots)

Am Freitag, gegen 18 Uhr, wurde ein 41-jähriger E-Scooter Fahrer in der Neustadtstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Zudem verlief ein Drogenvortest beim Fahrer positiv. Neben einer veranlassten Blutentnahme erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt. Verfahren wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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