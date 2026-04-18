Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ohne Versicherung und berauscht
Nordhausen (ots)
Am Freitag, gegen 18 Uhr, wurde ein 41-jähriger E-Scooter Fahrer in der Neustadtstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Zudem verlief ein Drogenvortest beim Fahrer positiv. Neben einer veranlassten Blutentnahme erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt. Verfahren wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet.
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