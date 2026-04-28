Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhütte abgebrannt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag geriet in Eschelbronn eine Gartenlaube in Brand. Kurz nach 23:30 Uhr wurde der Polizei durch eine Anwohnerin das Feuer in der Kleingartenanlage zwischen der Neidensteiner Straße und der Siedlerstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Die Flammen konnten aber schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Neben der vollständig abgebrannten Gartenhütte wurde noch ein Unterstand auf dem benachbarten Gartengrundstück sowie dort gelagertes Holz beschädigt. Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Angelbachtal hat die Ermittlungen zur noch nicht bekannten Brandursache aufgenommen.

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