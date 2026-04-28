Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Freitag, 02:00 Uhr, und Samstag, 08:00 Uhr, kam es im gesamten Ortsgebiet in Altlußheim zu einer Serie von Autoaufbrüchen. Eine unbekannte Täterschaft öffnete auf bislang noch unbekannte Art und Weise mindestens sechs geparkte Autos und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Der genaue Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch den Polizeiposten Neulußheim des Polizeireviers Hockenheim übernommen wurden. Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neulußheim, Tel.: 06205 / 31129 (08-16 Uhr), oder beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860, zu melden

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