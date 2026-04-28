Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brennendes Auto rollt auf weitere Fahrzeuge - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:00 Uhr, wurden aufmerksame Anwohner im Mannheimer Stadtteil Waldhof auf ein Feuer aufmerksam, das an einem in der Wachtstraße geparkten Opel ausgebrochen war. Der Brand hatte im Bereich eines Vorderreifens des Autos seinen Ursprung. Durch den Brand rollte der Opel nach vorne und schob einen Daihatsu auf den wiederum davorstehenden Volkswagen. An allen drei Autos entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr der Stadt Mannheim konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, so dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte.

Die Ursache des Brandausbruchs sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen.

Personen, die in dieser Nacht im Bereich der Wachtstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Brandausbruch mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 777690 zu melden.

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