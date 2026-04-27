Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Tatverdächtiger wegen des Verdachts des schweren Raubes u. a. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl gegen einen türkischen Mann im Alter von 53 Jahren wegen des Verdachts des schweren Raubes und des Computerbetrugs erlassen.

Am Dienstag, 21. April 2026, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr soll der Tatverdächtige eine 86-jährige Frau auf ihrem Nachhauseweg von einer Lebensmittelfiliale in R 1 nach Q 3 verfolgt haben. Die Seniorin, die sich mithilfe eines Rollators fortbewegte, soll den Verfolger nicht bemerkt und sich, am Mehrfamilienhaus angekommen, noch die Tür vom späteren Angreifer aufhalten lassen haben. Der 53-Jährige sei ihr anschließend ins Gebäude gefolgt, habe sie im Hausflur zu Boden gestoßen und ihr daraufhin den Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Unmittelbar danach flüchtete der Tatverdächtige aus dem Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung und ließ die Seniorin schwer verletzt im Hausflur zurück.

Im Geldbeutel sollen sich zur Tatzeit etwa 300 Euro Bargeld sowie diverse Karten, unter anderem die EC-Karte mitsamt einer Notiz mit dazugehöriger PIN, befunden haben.

Kurze Zeit später habe der 53-Jährige unter Nutzung dieser EC-Karte mehrere Abhebungen von dem Konto der Frau getätigt und sich auf diese Weise um weitere 800 Euro bereichert.

Durch den Angriff erlitt die 86-Jährige mehrere Frakturen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Umfassende Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim führten zur Identifizierung des 53-Jährigen. Dieser konnte durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt schließlich am 24. April 2026 lokalisiert und vorläufig festgenommen werden.

Am folgenden Tag, 25. April 2026, wurde er dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen schweren Raubes sowie Computerbetrugs erließ. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Bezug zur Pressemitteilung vom 22. April 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6260782

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