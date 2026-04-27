Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter entblößt sich auf Neckarwiese - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntag um kurz vor 14 Uhr entblößte sich ein noch unbekannter Täter auf der Neckarwiese unterhalb der Dammstraße vor einer 31-jährigen Frau und fasste sich dabei an sein Glied. Der Mann legte sich in Ufernähe wenige Meter neben die 31-Jährige, öffnete seine Hose und drehte sich bewusst in Richtung der Frau. Hiernach fing er an, sich selbst zu befriedigen. Umgehend schrie die 31-Jährige den Mann an und begab sich zur nächsten Polizeidienststelle. Trotz sofortiger Fahndung konnte er flüchten.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Etwa 55 Jahre alt

- Ca. 170 - 175 cm groß

- Dicker Bauch

- Helle Haut

- Halbglatze

- Kurze Bartstoppel

- War mit T-Shirt und langer Jeans bekleidet

- Bewegte sich sehr träge

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

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