Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Gurtkontrollen im Rahmen der ROADPOL-Kontrollwoche und Drogenfahrt mit diversen Straftaten

Heiligenroth (ots)

Im Rahmen der jährlich wiederkehrenden europaweit koordinierten Verkehrssicherheitswoche ROADPOL führten Beamte der Polizeiautobahnstation Montabaur am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils anderthalb bis zweistündige Standkontrollen in der Anschlussstelle Montabaur mit dem Schwerpunkt "Überwachung der Gurt- und Anschnallpflicht" durch. Dabei konnten insgesamt ca. 75 Fahrzeugführer und -insassen, darunter auch Kinder, festgestellt werden, die entweder gar nicht oder falsch gesichert waren. Es wurden entsprechende Verwarngelder erhoben bzw. auch Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das letzte Fahrzeug der Kontrolle am Donnerstag gegen 15:45 Uhr wurde von einer 29 jährigen Fahrzeugführerin aus dem benachbarten Hessen geführt. Die junge Frau war nicht nur nicht angeschnallt, sondern stand augenscheinlich auch unter Drogeneinfluss, was ein positiver Schnelltest vor Ort bestätigte. Aufgrund gleichgelagerter Delikte war sie auch nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, die ihr bereits unanfechtbar entzogen wurde. Außerdem waren am Fahrzeug amtliche Kennzeichen angebracht, die nicht auf das mitgeführte Fahrzeug ausgegeben waren und ihr 36 jähriger, männlicher Beifahrer führte eine geringe Menge Amfetamin mit sich. Dieses wurden sichergestellt und gegen beide Personen entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
PASt Montabaur
M. Grosmann, PHK

Telefon: 02611033301

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz

  • 12.03.2026 – 10:39

    POL-VDKO: Auffahrunfall am Stauende auf der BAB 61; eine Person verletzt

    Grafschaft (ots) - Am Donnerstag, 12.03.2026, wurde die Polizeiautobahnstation gegen 07:50 Uhr über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 61, Richtungsfahrbahn Nord, zwischen dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Autobahnkreuz Meckenheim gemeldet. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es aufgrund des bestehenden Berufsverkehrs zu einem ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 15:48

    POL-VDKO: Lebensmittelkontrolle der Polizei und des Veterinäramtes

    Koblenz (ots) - Montabaur - Am 02.03.2026 fand in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle des Veterinäramtes der Kreisverwaltung Montabaur und der Polizeiautobahnstation Montabaur auf der Tank- und Rastanlage Montabaur statt. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf Lebensmittel- und Tiertransporten. Neben 6 Tiertransporten wurden auch ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 09:03

    POL-VDKO: Lkw Auffahrunfall vor dem AK Meckenheim

    53501 Grafschaft, BAB 61, FR Köln, km 178 (ots) - Heute morgen gegen 07:55 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Köln zu einem Lkw-Auffahrunfall vor dem Autobahnkreuz Meckenheim. Ein Lkw mit Anhänger fuhr einem Lkw-Autotransporter aus bislang ungeklärter Ursache am Stauende auf. Durch eine Gefahrenbremsung konnte der auffahrende 31-Jährige vermutlich Schlimmeres verhindern, er wurde nach jetzigem Stand nur ...

    mehr
