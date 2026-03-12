Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Auffahrunfall am Stauende auf der BAB 61; eine Person verletzt

Grafschaft (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2026, wurde die Polizeiautobahnstation gegen 07:50 Uhr über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 61, Richtungsfahrbahn Nord, zwischen dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Autobahnkreuz Meckenheim gemeldet. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es aufgrund des bestehenden Berufsverkehrs zu einem Rückstau vor dem Autobahnkreuz Meckenheim. Der 25 jährige Fahrer eines Sattelzugs erkannte die Situation zu spät und fuhr auf einen vor ihm stehenden Transporter auf, welcher aufgrund des Zusammenstoßes auf den davor stehenden Tanklastzug geschoben wurde. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der 44jährige Fahrzeugführer des Transporters wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Neben den Kräften der Polizeiautobahnstation Mendig und des Rettungsdienstes befanden sich noch die Freiwillige Feuerwehr und die Autobahnmeisterei Mendig vor Ort. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen für ca. eine Stunde gesperrt werden.

