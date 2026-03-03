PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: 2 Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Heilgenroth und Urbach/NR (ots)

Am heutigen 03.03.2026 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr fielen den Beamten der Polizeiautobahnstation Montabaur auf der BAB 3 zwei Fahrzeugführer auf, die augenscheinlich unter dem Einfluss von THC standen. Um 16:30 Uhr wurde ein 21 jähriger Mann aus Tschechien auf dem Parkplatz Heilgenroth einer Kontrolle zugeführt und um 17:30 Uhr auf dem Parkplatz Märkerwald ein 35 jähriger Mann aus Polen. Bei beiden wurde der anfängliche Verdacht auf Drogenbeeinflussung durch positive Drogenschnelltests bestätigt. Bei dem 21 jährigen Tschechen konnten überdies noch drei HHC - Vapes aufgefunden werden. HHC (Hexahydrocannabinol) ist ein synthetisches Cannabinoid, dessen Wirkung um ein vielfaches stärker ist, als die von herkömmlichem Cannabis und dem NpSG (Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz) unterliegt. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit untersagt. Außerdem wurden gegen beide Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Sicherheitsleistungen festgesetzt. Dem jungen Tschechen droht zudem ein Strafverfahren wegen der Einfuhr und dem Besitz von HHC - Produkten.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
PASt Montabaur
M. Grosmann, PHK

Telefon: 02602/9327-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

