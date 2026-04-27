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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Spiegel an mehreren Autos abgebrochen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Autos, welche zwischen den Quadraten U3 und U4 abgestellt waren. Derzeit wurden mindestens an einem Audi, einem Skoda sowie einem Ford die Seitenspiegel an der linken Fahrzeugseite abgebrochen, wodurch ein Schaden von fast 2.000 Euro entstand.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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