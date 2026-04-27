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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Mikrofone von Kamerateam entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete bereits im Tatzeitraum von Montag, den 20.04.2026 gegen 12 Uhr bis Donnerstag, den 23.04.2026 gegen 15 Uhr auf dem Vorplatz des Schlosses mehrere Mikrofone aus dem Übertragungswagen eines Kamerateams.

Während die Mitarbeiter des Fernsehsenders im dortigen Schlosstheater eine Veranstaltung begleiteten, verschaffte sich die Täterschaft auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Übertragungswagen und erbeutete mehrere hochwertige Mikrofone. Der Wert wird derzeit auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Nachdem am Donnerstag schließlich der Bestand kontrolliert wurde, fiel der Diebstahl auf.

Daher sucht das Polizeirevier Schwetzingen nach Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06202/288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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