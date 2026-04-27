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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin missachtet Rotlicht und verursacht Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen um 08:45 Uhr befuhr eine 84-jährige Daimler-Benz-Fahrerin die L546 von St. Leon-Rot kommend in Fahrtrichtung Malsch. Im Einmündungsbereich L 546 / Am Bahnhof missachtete die Frau das für sie geltende Rotlicht und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer die Straße Am Bahnhof und beabsichtigte, im Einmündungsbereich nach links in Richtung St. Leon-Rot bei Grün abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der Daimler in den Gegenverkehr abgeleitet wurde und mit einem Linienbus kollidierte. Der 40-jährige Busfahrer zog sich hierdurch leichte Verletzungen an der Hüfte zu. Durch einen Rettungsdienst wurde er nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Die vier Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Linienbus befanden, blieben unverletzt. Die 84-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. An dem Daimler entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Bus sowie der Lkw wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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