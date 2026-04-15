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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260415-1-pdnms Zeugen nach Handtaschenraub in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 12.04.26 kam es gegen 18:30 auf dem Rendsburger Jahrmarkt (Willy-Brand-Platz ) am Riesenrad zu einem Handtaschenraub. Der oder die unbekannten Täter rissen einer 29 jährigen Rendsburgerin unvermittelt an der umgehängten Handtasche, sodass diese vom Trageband abriss und verschwanden mit der Handtasche in der Menge, ohne das die Geschädigte den oder die Täter wahrnehmen konnte. In der Handtasche befand sich ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag sowie ein Iphone 14. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges auf dem Jahrmarkt am Riesenrad beobachten, wer kann Hinweise auf eine oder mehrere flüchtende Personen geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Rendsburg unter der Rufnummer 043312080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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