Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Gefährliche Überholmanöver auf der L595 - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend fuhr ein schwarzer Mercedes-Benz auf der L595 von Allemühl nach Pleutersbach. Nach dem Ortsausgang Allemühl überholte das Auto um kurz nach 19;30 Uhr in einer unübersichtlichen Rechtskurve eine Fahrzeugkolonne. Beim Einscheren musste ein Autofahrer stark abbremsen, um so eine Kollision zu verhindern. Anschließend überholte der Mercedes-Benz sowohl in Pleutersbach als auch auf seinem Weg in Richtung Eberbach weitere Fahrzeuge. Ob dabei weitere Verkehrsteilnehmende gefährdet wurden, ist bislang unklar. Daher bitte das zuständige Polizeirevier Eberbach um die Mithilfe der Bevölkerung. Bei dem fraglichen Auto soll es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz vom Typ C180 mit Heidelberger Zulassung handeln.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0 zu melden.

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