Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkene Frau randaliert in Lokal

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen randalierte eine 29-jährige betrunkene Frau in einem Lokal in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten.

Die Frau sucht kurz vor 8 Uhr ein Lokal im Quadrat U 4 auf und verlangte von der Wirtin den Ausschank von alkoholischen Getränken. Da die 29-Jährige jedoch bereits stark betrunken war und in schwankendem Gang unterwegs war, verweigerte dies die Wirtin. Daraufhin wurde die 29-jährige Frau aggressiv, schrie umher, ging die Wirtin körperlich an und zerstörte mehrere Gläser auf dem Tresen und riss ein Bild von der Wand. Auch eine Flasche, die die Frau in der Hand hielt, ging zu Bruch. Hierdurch zog sich die 29-Jährige leichte Verletzungen an der Hand zu, die jedoch nicht behandlungsbedürftig waren. Als sie beim Verlassen des Lokals ein Bild mitgehen ließ, verhinderte das die 43-jährige Wirtin und verständigte die Polizei.

Durch eine Polizeistreife wurde die 29-Jährige zunächst zur nahegelegenen Wohnung eines Bekannten begleitet und in dessen Obhut gegeben. Sie erschien jedoch wenig später beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt und schrie auf der Straße herum. Da sie einem erteilten Platzverweis nicht Folge leistete und zudem den Dienstbetrieb im Revier beeinträchtigte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Nachdem sie ihren Rausch ausgeschlafen hatte, wurde sie wieder auf freien Fuß entlassen.

Gegen die 29-Jährige wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung ergaben sich auch Hinweise auf strafrechtlich relevantes Verhalten der Wirtin und einer weiteren Person. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts der Beleidigung und der Sachbeschädigung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

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