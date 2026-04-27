Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungseinbruch - Schmuck und Bargeld entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Neckarau ein.

In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 18:30 Uhr öffneten die Unbekannten gewaltsam die Wohnungstür und verschafften sich Zutritt zu den Wohnräumen in einem Mehrfamilienanwesen in der Rathausstraße. Sie durchwühlten die gesamte Wohnung und nahmen Bargeld, Schmuck, Sportschuhe sowie Bekleidungsstücke mit. Die Höhe des Diebstahlschadens lässt sich noch nicht abschließend beziffern.

Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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