Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ortskern von Waibstadt ein.

Die Bewohner verließen gegen 7.15 Uhr ihre Wohnung im zweiten Obergeschoß des Mehrparteienanwesens in der Hauptstraße. Als sie gegen 16:15 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass jemand in die Wohnräume eingedrungen war. Die Eindringlinge durchwühlten Schränke und Schubladen im Schlafzimmer, Flur und Wohnzimmer. Was sie mitgehen ließen, muss noch ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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