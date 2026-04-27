Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Brand im Kellerbereich; 35.000 Euro Schaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 18:45 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße zu einem Brand im Kellerbereich. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten Kartonagen auf bisher unbekannte Weise in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Walldorf konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch den Brand wurden Versorgungsleitungen von Gas, Strom und Wasser erheblich beschädigt, wodurch das Gebäude derzeit nicht bewohnbar ist. Die Bewohner wurden vorläufig anderweitig untergebracht. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen in Form von einer Rauchgasvergiftung. Diese konnten nach der medizinischen Versorgung vor Ort jedoch wieder entlassen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Walldorf dauern an.

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