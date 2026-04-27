Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher erbeuten Goldschmuck - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 14:00 Uhr brach eine unbekannte Täterschaft in die Wohnung einer 58-Jährigen im Quadrat G 7 ein und erbeutete Goldschmuck.

Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam über die Wohnungstüre Zugang zur Wohnung.

An der Tür entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

In der Wohnung wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Mit Goldschmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages als Beute gelang dem oder den Unbekannten anschließend die Flucht.

Die Wohnungsinhaberin erstattete nach der Entdeckung des Einbruchs Anzeige beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0621 174 4444 zu melden.

So können Sie Ihr Zuhause vor Einbrechern schützen:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

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