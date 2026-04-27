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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Auto und Gartenleuchten mit Druckluftwaffe beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Alte Gärtnerei mehrere Gartenleuchten sowie die Heckscheibe eines dort abgestellten Autos und verursachte einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ersten Ermittlungen zufolge soll die Täterschaft das Fahrzeug sowie die Gartenleuchten mittels einer Luftdruckwaffe beschossen und dadurch beschädigt haben.

Da es derzeit noch keine Hinweise auf die Täterschaft gibt, sucht das Polizeirevier Wiesloch nach zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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