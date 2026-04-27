Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto mit massiver Gewalt beschädigt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft beschädigte im Zeitraum von Sonntagnacht, gegen 22:40 Uhr bis Montag, gegen 00:10 Uhr in der Carl-Zuckmayer-Straße einen Nissan erheblich und verursachte einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro.

Die Täterschaft schlug die Heckscheibe sowie die beiden Scheiben der linken Fahrzeugseite ein. Auch beschädigte sie durch mehrere Schläge mittels unbekannten Werkzeugs die Frontscheibe massiv.

Da derzeit keine Hinweise zur Täterschaft vorliegen, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

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