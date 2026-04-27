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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Flucht vor Polizei verunfallt

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 3:30 Uhr verunfallte ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer bei der Flucht vor einer Polizeistreife auf der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke.

Der 19-Jährige sollte aufgrund dessen auffälliger Fahrweise in der Helmut-Kohl-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dem Stopp-Signal leistete er jedoch keine Folge, beschleunigte das Auto immer mehr und versuchte, in Richtung Parkring zu entkommen. Kurz vor Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke verlor der 19-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Betonpoller. Trotz der Kollision setzte der junge Mann seine Fahrt bis in die Dammstraße in Ludwigshafen fort, wo er und dessen gleichaltriger Beifahrer das Fahrzeug verließen und den Fluchtversuch zu Fuß fortsetzten. Allerdings blieb es bei dem Versuch, denn die beiden konnten nach wenigen Metern eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Während der anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Zudem stand er erheblich unter dem Einfluss von Alkoholischen Getränken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast einem Promille. Auf der Polizeidienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Danach durften beide wieder gehen.

An dem Mercedes sowie dem Betonpoller entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Abgeschleppt werden musste das Fahrzeug nicht. Dritte wurden bei der Flucht nicht gefährdet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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