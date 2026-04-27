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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd
Rhein-Neckar-Kreis: Verkehsrunfall, Pkw überschlagen, PM 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit befinden sich Polizei sowie Rettungskräfte in Neckargemünd, An der Friedensbrücke(B 37) im Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache hat sich ein Pkw überschlagen. Menschen kamen nach ersten Informationen nicht zu Schaden.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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