POL-MA: Neckargemünd
Rhein-Neckar-Kreis: Verkehsrunfall, Pkw überschlagen, PM 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit befinden sich Polizei sowie Rettungskräfte in Neckargemünd, An der Friedensbrücke(B 37) im Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache hat sich ein Pkw überschlagen. Menschen kamen nach ersten Informationen nicht zu Schaden.
Es wird nachberichtet.
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