Mannheim (ots) - Am Sonntag um kurz vor 14 Uhr entblößte sich ein noch unbekannter Täter auf der Neckarwiese unterhalb der Dammstraße vor einer 31-jährigen Frau und fasste sich dabei an sein Glied. Der Mann legte sich in Ufernähe wenige Meter neben die 31-Jährige, öffnete seine Hose und drehte sich bewusst in Richtung der Frau. Hiernach fing er an, sich selbst ...

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