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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd
Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall, Pkw überschlagen. PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 18.55 Uhr ereignete sich in Neckargemünd, An der Friedensbrücke eine Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach dem derzeitigen Ermiitlungsstand befuhr ein 71-Jähriger Fahrer mit seinem Opel Vivaro die Friedensbrücke in Fahrtrichtung Bammental und ordnete sich auf der Linksabbiegerspur in Richtung Stadtmitte ein. Als die dortige Lichtzeichenanlage Grünlicht zeigte, fuhr der Mann entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung geradeaus in Richtung Bammentaler Straße. Hierdurch kollidierte der VW des Unfallverursachers mit einem entgegenkommenden Volkswagen einer 82-Jährigen Fahrzeugführerin. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Volkswagen und kam auf dem dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin konnte eigenständig den Pkw verlassen. Glücklicherweise wurde die Dame bei dem Unfallgeschehen nur leicht (Prellungen) verletzt. Sie wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein nehegelegenes Krankenhaus verbracht.

An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, an dem VW in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der VW wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße bis 20.11 Uhr zum Teil gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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