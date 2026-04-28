Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickbetrüger scheitern an aufmerksamer Bankangestellten

Mannheim (ots)

Einem bislang unbekannten Täter ist es am Montag nicht gelungen, einen 93-jährigen Mann aus Mannheim-Lindenhof um einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu bringen. Das aufmerksame Eingreifen einer Bankangestellten verhinderte Schlimmeres.

Nach bisherigem Ermittlungsstand nahmen bislang unbekannte Täter bereits seit geraumer Zeit telefonischen und persönlichen Kontakt zu dem Senior auf. Unter dem Vorwand, Probleme beim Wechseln von Bargeld zu haben, brachten die Täter den Mann dazu, bei seiner Bank einen Betrag von 9.000 Euro abheben zu wollen. Der 93-Jährige wurde hierfür von einem Unbekannten mit einem bronzefarbenen Auto zuhause abgeholt und zu einer Bankfiliale im Mannheimer Stadtteil Lindenhof gefahren.

Nachdem der Senior alleine die Bank betreten und die Abhebung am Schalter tätigen wollte, stellte eine aufmerksame Mitarbeiterin bei der Beratung Ungereimtheiten fest. Als deutlich wurde, dass der Geschädigte die Hintermänner nicht kannte, wurde die Auszahlung umgehend gestoppt und die Polizei alarmiert. Der Unbekannte, der unweit der Bankfiliale auf den Senior warten wollte, konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Betruges haben Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Die Polizei nimmt diesen Fall zum Anlass, ausdrücklich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen zu warnen:

- Beenden Sie verdächtige Anrufe sofort. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, die Sie nicht selbst eingeladen haben - insbesondere, wenn diese unter einem Vorwand Zutritt suchen. - Sprechen Sie mit Vertrauenspersonen, bevor Sie auf ungewöhnliche Bitten reagieren. - Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit der Polizei auf. - Informieren Sie Ihre Bank, wenn Sie unsicher sind. Bankmitarbeitende sind geschult, solche Situationen zu erkennen. - Warnen Sie ältere Angehörige und Nachbarn in Ihrem Umfeld vor Betrugsmaschen.

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