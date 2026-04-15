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Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickdiebe entwenden Goldketten - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach Zeugen, die Hinwiese zu unbekannten Trickdieben geben können.

Am 5. Dezember des vergangenen Jahres betraten zwei Frauen gegen 11:45 Uhr ein Juweliergeschäft im Einkaufszentrum am Limbecker Platz. Die beiden Frauen ließen sich durch einen Verkäufer mehrere Goldketten vorführen. Kurz danach betrat ein Mann das Geschäft und verwickelte den Verkäufer in ein Gespräch.

In der Zwischenzeit verdeckte eine der Frauen die vorgeführten Ketten und steckte mehrere Schmuckstücke in ihre Jackentaschen. Die Frauen ließen sich eine Kette reservieren und verließen das Geschäft.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht mit Fotos der Überwachungskamera nach Hinweisen zu dem Trio.

Die Fotos können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/200634

Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK 34 der Polizei Essen auf./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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