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Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mann mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45468 MH-Dümpten: Dienstagabend (14. April) kam es zu einer Körperverletzung vor einer Spielothek in der Eppinghofer Straße. Ein 31-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:55 Uhr hielt sich der 31-Jährige aus Mülheim vor der Spielothek auf. Sodann sei ein ihm unbekannter Mann auf ihn zugekommen und habe ihm mit einem Messer in den Unterarm gestochen. Dabei wurde der Mülheimer schwer verletzt. Der Unbekannte flüchtete über die Eppinghofer Straße in Richtung Kardinal-Graf-Galen-Straße.

Ein Zeuge beschreibt den Flüchtigen als ca. 1,80m groß, etwa 20-25 Jahre alt und mutmaßlich arabisch aussehend. Er trug eine helle Jacke mit Kapuze und eine Jeans. Der schwer verletzte 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Essen ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Es werden Zeugen gesucht, die weitere Angaben zur Tat und zum unbekannten Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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