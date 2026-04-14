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Polizei Essen

POL-E: Essen: 59-jähriger Peter R. aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

Essen (ots)

45149 E.-Fulerum: Mit einem Foto suchte die Polizei nach dem 59-jährigen Peter R., der seit dem 9. April vermisst war.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter dem folgenden Link:

https://essen.polizei.nrw/presse/59-jaehriger-peter-r-aus-essen-vermisst-polizei-bittet-um-mithilfe

Die Fahndung wird zurückgenommen. Bitte löschen Sie die veröffentlichten Bilder und verbreiten diese nicht weiter./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
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https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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