POL-E: Essen: 59-jähriger Peter R. aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme
Essen (ots)
45149 E.-Fulerum: Mit einem Foto suchte die Polizei nach dem 59-jährigen Peter R., der seit dem 9. April vermisst war.
Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter dem folgenden Link:
https://essen.polizei.nrw/presse/59-jaehriger-peter-r-aus-essen-vermisst-polizei-bittet-um-mithilfe
Die Fahndung wird zurückgenommen. Bitte löschen Sie die veröffentlichten Bilder und verbreiten diese nicht weiter./Wrk
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