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Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann bei Raub schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger festgenommen

Essen (ots)

45141 E-Altenessen-Süd: Die Polizei Essen suchte seit Mittwochmorgen (8. April) Zeugen eines Raubes auf der Gladbecker Straße, bei dem ein 51-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Siehe auch: https://essen.polizei.nrw/presse/mann-bei-raub-schwer-verletzt-polizei-sucht-zeugen

Ermittlungen ergaben, dass die Tat nicht auf der Gladbecker Straße, sondern in der Wohnung des Geschädigten stattgefunden hat. Es erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen Bekannten des 51-Jährigen. Bei ihm handelt es sich um einen 40-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz.

Die Polizei ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 40-Jährige wurde am Montag (13. April) festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. /Aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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